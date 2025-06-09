بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير

قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إن وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، ستخصص 86 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار)، في مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع، لتمويل البحث والتطوير.

وقالت إن هذه الحزمة، التي ستمول كل شيء بدءاً من الأدوية الجديدة والبطاريات الأطول عمراً إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ستبلغ قيمتها أكثر من 22.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي.

وستقوم ريفز، بتقسيم أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من المال العام بين زملائها الوزراء، يوم الأربعاء، لتقوم باختيارات ستحدد ما يمكن أن تحققه حكومة حزب العمال التي تولت السلطة قبل عام في السنوات الأربع المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد أعلنت أول من أمس، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، يزور بريطانيا في الفترة ما بين الثامن والـ13 من يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة أن أول اجتماع لآلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة سيعقد خلال الزيارة.

وترأس خه، الوفد الصيني في الجولة الأولى من المحادثات التجارية في مايو.