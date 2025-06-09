«المركزي»: شروط ومعايير لاستبدال الأوراق النقدية «التالفة»

حدد مصرف الإمارات المركزي شروط ومعايير استبدال الأوراق النقدية «التالفة» أو الحصول على تعويض عنها.

وأكد «المركزي» أنه يُعوّض الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة الصادرة عنه بعد التحقق من صحتها، وفقاً للشروط والمقاييس التالية:

- تعوّض بكامل القيمة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تساوي أو تزيد على ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بكامل قيمتها الاسمية.

- تعوّض بنصف القيمة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تزيد على الثلث (3/1)، أما إذا كانت أقل من ثلثي (3/2) مساحتها، فيتم تعويضها بنصف قيمتها الاسمية.

- لا تعوّض (بدون قيمة) إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها لا تتجاوز ثلث (3/1) مساحتها.