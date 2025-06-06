3.3 تريليونات دولار الاستثمار العالمي في الطاقة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، بأنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في عام 2025، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.

وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، تُقدر بمثلَي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، مع وصول الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025.