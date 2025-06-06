«موانئ دبي العالمية» تدير 11 منطقة اقتصادية على مساحة 8962 هكتاراً

أظهرت بيانات أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، تدير حالياً 11 منطقة اقتصادية ولوجستية على مساحة تُقدر بنحو 8962 هكتاراً، فيما يصل عدد المناطق التي لاتزال في مرحلة التطوير إلى ثلاث مناطق ضمن محفظة أعمالها العالمية على مساحة 670 هكتاراً، والتي يتوقع دخولها الخدمة مستقبلاً.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أضافت «دي بي ورلد» منطقة جديدة إلى محفظتها خلال العام الجاري، وهي المنطقة الحرة في «كوتشين» بالهند على مساحة تُقدر بنحو خمسة هكتارات.

وتأتي المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) في صدارة المناطق التي تتبع «موانئ دبي العالمية» على مساحة 5700 هكتار، وهي واحدة من مناطق التجارة الحرة الرائدة في العالم، إذ تأسست عام 1985 وتهدف إلى تعزيز التجارة، ودعم أحجام مناولة الحاويات في ميناء جبل علي. وتُعدّ «جافزا» اليوم، واحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم، والمركز اللوجستي الأكثر كفاءة في المنطقة، كما أن موقعها الفريد بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي يوفر لها أفضل ربط متعدد الوسائط.

أما «مجمع الصناعات الوطنية» التابع لـ«موانئ دبي العالمية»، فيمتد على مساحة 2100 هكتار من الأراضي المتميّزة والمُهيأة بشكل مخصص لممارسة الأعمال في قلب المنطقة الصناعية الجديدة في دبي.

ويوفر المجمع، قطع الأراضي، والمستودعات، ومساحات المكاتب الرئيسة بالقرب من ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، إضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي، ما يساعد «المجمع» على توفير تواصل سلس مع جميع أطراف سلسلة التوريد للشركات العاملة فيه.

وإلى جانب المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» و«مجمع الصناعات الوطنية»، تدير مجموعة موانئ دبي العالمية، تسع مناطق اقتصادية ولوجستية في أسواق دولية، بما في ذلك أميركا وبريطانيا والهند والدومينيكان والإكوادور وروندا وغيرها.

أما المشروعات الثلاثة التي لاتزال قيد تطوير، فتشمل كلاً من: المنطقة الاقتصادية في داكار بالسنغال، والمنطقة الاقتصادية في ميناء السخنة بمصر، فضلاً عن المنطقة اللوجستية الخاصة بميناء جدة في السعودية، وسيرتفع إجمالي المساحات التي تديرها المجموعة مع افتتاح المناطق الثلاث إلى 9596 هكتاراً بشكل إجمالي.

. «دي بي ورلد» أضافت إلى محفظتها العالمية المنطقة الحرة في «كوتشين» بالهند.