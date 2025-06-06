«ديوا» تؤكد دعمها جهود الحد من التلوث البلاستيكي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، التزامها بدعم الجهود الوطنية والعالمية للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة البيئية.

جاء ذلك، بمناسبة «يوم البيئة العالمي»، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار «الحدّ من التلوّث بالمواد البلاستيكية».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «انطلاقاً من التزامنا بدعم المبادرات البيئية المحلية والعالمية، نكثّف جهودنا الاستباقية عبر تحويل التحديات إلى فرص، حيث نعمل على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تدعم الجهود الوطنية والعالمية في التصدي للتلوث البلاستيكي، وتسهم في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات طويلة المدى من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية».

وأضاف الطاير في بيان صادر عن الهيئة أمس: «تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري، إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050».

وتهدف استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتسريع وتيرة التحول نحو نموذج مستدام قائم على الكفاءة والتدوير.

وتعتمد الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسة، تشمل: تبنّي مبادئ التصميم الدائري والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتعزيز إدارة الأصول بما يضمن استدامتها، والحفاظ على القيمة ومعالجة النفايات بكفاءة، والاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، إلى جانب بناء شراكات دائرية فاعلة تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة.