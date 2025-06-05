منافذ بيع تتوسّع في عروض وخدمات الأضاحي

شهدت أسواق تجارة التجزئة في دبي والشارقة توسّعاً ملحوظاً في التنافس بين منافذ البيع، في تقديم عروض وخدمات متنوّعة لحجز وتوريد الأضاحي بأنواعها المختلفة.

ويأتي هذا التوسّع في إطار جهود المنافذ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الأضاحي، وتقديم حلول مريحة تتجاوز الأساليب التقليدية المرتبطة بأسواق الماشية والمقاصب.

وأكد عدد من المستهلكين لـ«الإمارات اليوم» أن التنافس بين منافذ تجارة التجزئة في قطاع الأضاحي، أتاح لهم خيارات أكثر تنوعاً من حيث الأسعار والخدمات، ما يسهم في تحسين تجربة شراء الأضاحي، وتوفير الوقت والجهد، لاسيما مع توافر خدمات إضافية مثل التجهيز والتقطيع والتوصيل.

من جهتهم، ذكر مسؤولون متخصصون في قطاع تجارة التجزئة أن المنافذ أطلقت خدمات تنافسية شاملة وموسعة بالنسبة للأضاحي، بما يوفر سهولة في خدمات توريدها وضماناً في جودة المنتج، وتجنب أي تلاعب في منشأ الأضحية.

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم حمد إن دخول متاجر التجزئة في قطاع الأضاحي يُعد خطوة إيجابية، إذ توفر هذه الخطوة خيارات أوسع للعائلات، وتنوعاً أمام المستهلكين.

وأفاد المستهلك خالد عبدالعزيز بأن المنافذ التي بدأت توفر الأضاحي كانت محدودة للغاية خلال العام الماضي، لكنها توسعت تدريجياً خلال العام الجاري، لتشمل عدداً أكبر من المنافذ والتعاونيات التي تطرح عروضاً تنافسية مختلفة لتوريد الأضاحي، إضافة إلى الاستفادة من خدمات أخرى مثل تجهيز الأضحية وتقطيعها وتوصيلها.

واعتبر المستهلك وائل ماجد أن التوسع في تقديم هذه العروض عزّز من حضور منافذ التجزئة في قطاع الأضاحي، مستفيدة من بنيتها التحتية لتقديم خدمات سهلة ومريحة بعيداً عن الازدحام في المقاصب وأسواق الماشية لاختيار وتجهيز الأضاحي.

وذكر المستهلك محمود عماد أن بعض الأسر تفضل دفع فروق سعرية مقابل ما توفره هذه المنافذ من خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التقطيع والتجهيز والتوصيل، والتي تراوح كلفتها بين 150 و250 درهماً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن دخول منافذ البيع بالتجزئة إلى قطاع الأضاحي، أضاف امتيازات متعددة، موضحاً على سبيل المثال أن «(التعاونية) توفر تنوعاً في عروض الأضاحي وإتاحتها للحجز المبكر من قبل المستهلكين».

وأضاف أن «أبرز الامتيازات المتاحة عبر خدمات توريد الأضاحي، تتركز في سهولة الحصول عليها، وتجنب الازدحام في الأسواق والمقاصب خلال أيام العيد، إضافة إلى توفير الأضاحي مجهزة ومقطعة، وهو ما كان يمثل عبئاً عند العديد من المستهلكين خلال فترات سابقة عند استخدام الأساليب التقليدية».

وذكر أن «المستهلكين الذين يستفيدون من خدمة حجز وتوريد الأضاحي يحصلون أيضاً على ضمان الجودة للمنتجات المتوافرة، وعدم التلاعب في منشأ الأضاحي، والذي قد يكون من الصعب أحياناً على بعض المستهلكين التفريق بين منشأ أضحية وأخرى».

وبيّن أن خدمات منافذ البيع تتيح للمستهلكين من أصحاب الهمم وكبار السن، فرصة الحصول على الأضاحي بطرق أسهل من الطرق التقليدية السابقة.

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن تنافس منافذ البيع وتوسعها في خدمات الأضاحي، وفّر عروضاً أكثر تنوعاً أمام المستهلكين في الحصول على الأضاحي، لافتاً إلى أن المستهلكين قد يجدون فروقاً سعرية عند الحصول على الأضاحي من منافذ البيع، لكنها تُعد محدودة مقارنة بالخدمات الإضافية، مثل التجهيز والتقطيع أو التوصيل وتجنب الازدحام.

بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «الأسواق المحلية تشهد توسعاً متنامياً في خدمات المنافذ للأضاحي»، مشيراً إلى أن «(التعاونية) أتاحت منذ فترة خدمات حجز وتوريد الأضاحي لديها، ما يتواكب مع احتياجات المستهلكين في الحصول على الأضاحي بطرق أسهل مع تجنب التكدس والازدحام في أسواق الماشية والمقاصب خلال العيد».

مظاهر إيجابية

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن دخول تجارة التجزئة بشكل موسّع في قطاع الأضاحي خلال الفترة الأخيرة، يُعد من المظاهر الإيجابية التي تستدعي تحفيز المنافذ على التوسّع أكثر في تقديم خدمات وعروض الأضاحي، والتي تتيح الاستفادة من التسهيلات المتاحة بالمنافذ لتوفير الأضاحي وتجهيزها بشكل سريع وتجنب الازدحام خلال العيد.

. مستهلكون أكدوا أن التنافس بين المنافذ في توفير خدمات الأضاحي أتاح لهم خيارات أكثر تنوّعاً.