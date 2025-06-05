«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق «طوارئ العيد» لحماية المستهلك

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرتها السنوية «طوارئ العيد»، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، والتدخل السريع لمعالجة الشكاوى، وضمان أعلى درجات حماية وصون حقوق المستهلكين، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة أي تجاوزات تجارية خلال موسم عيد الأضحى.

وتعاملت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، مع 36 شكوى تلقتها عبر الرقم المخصص على تطبيق «واتس أب»، وتوزعت على قطاعات مختلفة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عليون، أن فرق التفتيش تحرّكت ميدانياً بشكل فوري لمعالجة الشكاوى، حيث تم الوقوف مباشرة على مواقع المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حل النزاعات ودياً أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.

وقال عليون إن المبادرة مستمرة حتى ثالث أيام العيد، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة، مؤكداً أن حماية المستهلك أولوية لا تقبل التهاون.