«طيران الإمارات» توسّع شبكتها إلى «دا نانغ» و«سيام ريب» عبر بانكوك

وسّعت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، شبكتها في شرق آسيا لتشمل 23 وجهة، مع إطلاق خطين جديدين عبر العاصمة التايلاندية بانكوك إلى كل من «دا نانغ» في فيتنام، و«سيام ريب» في كمبوديا.

وأفادت الناقلة، في بيان لها، بأن إطلاق هذين الخطين يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتها لتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة، التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاعَي السفر والتجارة.

وبحسب «طيران الإمارات»، فقد جاء استقبال الرحلات الافتتاحية إلى «دا نانغ»، و«سيام ريب»، يومي الثاني والثالث من يونيو الجاري، بتحية أقواس المياه التقليدية، وبحضور رسمي من كبار المسؤولين الحكوميين وإدارات المطارات في كلتا الوجهتين، كما دشن وفد من كبار مسؤولي «طيران الإمارات» الخدمات الجديدة في كل وجهة، لافتة إلى أنها تشغّل كلا الخطين على متن طائراتها «بوينغ 777» عريضة البدن.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «يمثل إطلاق خطين جديدين عبر بانكوك إنجازاً مهماً يسهم في ترسيخ حضور (طيران الإمارات) في منطقة جنوب شرق آسيا، ويعزز التزامنا الطويل الأمد بتايلاند كبوابة استراتيجية للمنطقة».

وأضاف: «من خلال هذه الخدمات، بات بإمكان المسافرين الاستمتاع برحلة سلسة إلى ثلاث وجهات مختلفة هي دبي، وبانكوك، وإما دا نانغ أو سيام ريب، بتذكرة واحدة فقط، ونود أن نثمن جهود شركائنا من السلطات المحلية والمطارات على تعاونهم ودعمهم القيّم في جهودنا التوسعية بالمنطقة».

ومع إطلاق الخدمة رسمياً، أصبحت «دا نانغ» ثالث وجهة لـ«طيران الإمارات» في فيتنام بعد «هانوي» و«هو تشي منه»، وستشكّل رابطاً حيوياً لنقل البضائع عالية القيمة مثل الإلكترونيات، والمنسوجات، والمنتجات القابلة للتلف.

وتدعم عمليات «طيران الإمارات» في فيتنام، والتي تشمل 25 رحلة أسبوعياً، شراكات قوية مع جهات محلية، منها مذكرات تفاهم وقّعتها مع خطوط فيتنام الجوية، و«فيتجيت»، و«صن جروب»، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع هذا المركز الحيوي في منطقة جنوب شرق آسيا وتنشيط حركة السياحة الوافدة.

أما «خط دبي - بانكوك - سيام ريب»، فيعمل بثلاث رحلات أسبوعياً، ما يرفع عدد رحلات «طيران الإمارات» إلى كمبوديا إلى 10 رحلات أسبوعياً، دعماً لخدمتها اليومية الحالية إلى «بنوم بنه» عبر سنغافورة.