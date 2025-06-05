«الاتحاد للطيران» و«ستارلوكس» توقّعان اتفاقية مشاركة بالرمز

وقّعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية مشاركة بالرمز مع «خطوط ستارلوكس الجوية»، ومقرها تايبيه، وتُمكّن الشراكة - التي أُعلن عنها خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في نيودلهي - مسافري «الاتحاد للطيران» من السفر بسلاسة إلى مدن يابانية رئيسة، بما في ذلك ناغويا، وسابورو، وفوكوكا، عبر تايبيه، بينما تُتيح للمسافرين مع «ستارلوكس» الوصول المباشر إلى شبكة الاتحاد الأوروبية عبر أبوظبي.

وستُطلق «الاتحاد للطيران» رحلات يومية بين أبوظبي وتايبيه في السابع من سبتمبر 2025 على متن طائرات «بوينغ 787 دريملاينر».

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، آريك دي: «تفتح هذه الشراكة مع (خطوط ستارلوكس الجوية) آفاقاً جديدة في أسواق شمال شرق آسيا، ما يتيح لضيوفنا الوصول إلى وجهات الأعمال والترفيه الرئيسة في اليابان عبر تايبيه».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «خطوط ستارلوكس الجوية»، سيمون ليو: «تمثل شراكتنا مع (الاتحاد للطيران) علامة فارقة في مسيرة توسّع خطوط ستارلوكس الجوية عالمياً، ما يضع الأساس لمسارات أوروبية مستقبلية».