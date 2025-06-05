«ترانس - أميركا لايف برمودا» تتوسّع عبر «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «ترانس - أميركا لايف برمودا»، المتخصصة في توفير حلول التأمين على الحياة للأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح فرع لها في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسرنا انضمام (ترانس - أميركا لايف برمودا) إلى مركز دبي المالي العالمي، وبفضل بيئته التنظيمية المتقدمة، يواصل المركز استقطاب أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين، حيث يضم اليوم أكثر من 125 شركة متخصصة بهذا المجال».

وأضاف: «باعتبار (دبي المالي العالمي) المركز العالمي الوحيد للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، نتطلع إلى دعم الشركة في تحقيق أهدافها واستكشاف الفرص الواسعة التي يوفرها المركز».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي في «ترانس - أميركا لايف برمودا»، كريستسن أونغ: «يشكل تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة بالغة الأهمية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو العالمي».

وأضافت: «من المؤكد أن الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يُتيح لنا قدرة أفضل على دعم شركاء التوزيع في منطقة الشرق الأوسط، والتي أصبحت مركزاً عالمياً رئيساً للخدمات المالية وإدارة الثروات».

وعيّنت الشركة عدنان لادقي رئيساً لمكتبها في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتولى قيادة عملياتها في المنطقة بالتعاون مع الإدارة العليا، بما يسهم في ترسيخ حضورها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.