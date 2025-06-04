«تنظيم الأصول الافتراضية» تطوِّر مستقبل الـ «ويب 3» في دبي

أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، أمس، عن تعاونها مع «سوي هب» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاضنة الأعمال المتخصصة في تقنية «البلوك تشين» ومقرها مدينة إكسبو بدبي، بهدف تطوير مستقبل الـ«ويب 3» في إمارة دبي، وتعزيز الأصول الافتراضية في المنطقة.

ووقّع الرئيس التنفيذي لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ماثيو وايت، والمؤسِّس المشارك ورئيس قسم التشفير لدى مختبر «ميستن لاب» التابع لـ«سوي هب»، الدكتور كوستاس تشالكياس، اتفاقية تعاون تستهدف دعم الشركات الناشئة، وتطوير المواهب المحلية، وتقديم الرؤى التي تسهم في الارتقاء بالأصول الافتراضية في المنطقة.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على مبادرات تهدف إلى تسهيل إجراءات الامتثال للشركات الناشئة، وتقديم الدعم الاستشاري، وإنتاج رؤى توجيهية لسياسات الأصول الافتراضية المستقبلية في المنطقة.

وتتضمن بنود الاتفاقية مبادرات عدة، أهمها استضافة ورش عمل وتوجيه مشترك للشركات الناشئة التي تتعامل مع نظام الترخيص في دبي، وتقديم جلسات استشارية ومواد تعليمية لتوجيه المؤسسين والمشاركين، وتنظيم موائد مستديرة ومشاركات استراتيجية مع الشركاء الحكوميين، فضلاً عن الاستكشاف المشترك لفرص الدراسة والبحث، وتطوير برامج مشتركة بهدف توسيع الخبرة الفنية المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للسوق، إضافة إلى تبادل البيانات مجهولة الهوية، لتقييم نمو القطاع وتأثيره في التوظيف والاستثمار والإسهامات الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سوي هب» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستوف لوكوفيتش، إن «التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية يُعدّ تقدماً جوهرياً، ويتماشى مع التزام (سوي هب) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإسهام في وضع معيار عالمي للابتكار في الأصول الافتراضية، والشفافية التنظيمية، والنمو المستدام في هذه المنطقة».