«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها إلى يريفان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، أمس، تدشين رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الرحلة الافتتاحية استقبلت بتحية المياه التقليدية، احتفاءً بانطلاق الخدمة الجديدة بين دولة الإمارات وأرمينيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة من أبوظبي إلى يريفان، في خطوة تعكس التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية، وتوفير خيارات سفر موثوقة».

وأضاف: «توفّر الخدمة الجديدة للمسافرين خياراً اقتصادياً مريحاً، فضلاً عن دعم السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، ودفع عجلة النمو التجاري بين البلدين».