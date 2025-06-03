«دبي لصناعات الطيران» توقّع صفقة قرض بـ 300 مليون دولار

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيع صفقة قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع فرع بنك الصين (دبي)، وفرع بنك الصين المحدود (لندن)، وبنك الصين (هونغ كونغ) المحدود (BOC).

وذكرت الشركة، في بيان، أنه سيتم استخدام القرض لأغراض عامة، ولدعم احتياجات تمويل الأعمال المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور: «توفر لنا هذه الصفقة مع بنك الصين، سيولة إضافية لدعم التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران مع الحفاظ كفاءة وتطور أسطولنا، ويسعدنا أن نعزز علاقتنا مع بنك الصين، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة بنك الصين بأكملها في السنوات المقبلة».

من جهته، قال المدير العام لفرع بنك الصين (دبي)، بان شينيوان: «يسعدنا في بنك الصين توطيد علاقتنا المتنامية مع شركة دبي لصناعات الطيران، وأن نكون جزءاً من هذا التمويل الاستراتيجي». وأضاف: «نجاح هذه الصفقة يؤكد قوة حضورنا العالمي وقدرتنا على توفير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطيران المتغيرة، ونتطلع إلى الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات، وتعزيز نمو الشركات الإماراتية».