الإمارات تُودِع وثائق انضمامها إلى اتفاقيتين تتعلقان بأمن الطيران

في خطوة جديدة تعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم المنظومة الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني، أودعت الدولة رسمياً وثائق انضمامها إلى كل من اتفاقية بكين لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبروتوكول بكين لعام 2010 المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال - كندا.

وشهد مراسم الإيداع كل من سفير دولة الإمارات لدى كندا، عبدالرحمن علي النيادي، والأمين العام للمنظمة، خوان كارلوس سالازار.

وتُعد اتفاقية بكين لعام 2010 معاهدة دولية تهدف إلى تجريم الأعمال الإرهابية التي تستهدف قطاع الطيران المدني، حيث تتضمن بنوداً تجرم استخدام الطائرات المدنية كسلاح، أو استخدام المواد الخطرة لمهاجمة الطائرات أو أهداف على الأرض، إضافة إلى النقل غير المشروع للأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يأتي انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية بكين وبروتوكولها المكمل لعام 2010، تجسيداً لحرص الدولة على التعاون مع المجتمع الدولي لحماية صناعة الطيران المدني من أي أعمال غير مشروعة».