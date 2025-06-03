«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى دمشق

استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث هبطت الرحلة رقم (FZ 115) في مطار دمشق الدولي، أول من أمس، وسط ترحيب تقليدي برشاشات المياه، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تستأنف رحلاتها اليومية إلى دمشق، وتُمثل هذه الرحلات عودة الربط الجوي عبر الناقلة بعد انقطاع دام قرابة 12 عاماً.

وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، حسن أحمد الشحي، برفقة وفد رسمي ضم نائب رئيس هيئة الطيران المدني السوري، عبدالباري الصاج، ومدير الهيئة، أمجد نخّال.