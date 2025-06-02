غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها الخارجي الـ 36 في بانكوك

أكد مسؤولون تايلانديون خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند»، الذي نظّمته غرف دبي، ضمن بعثتها التجارية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، أخيراً، أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، في وقت افتتحت غرفة دبي العالمية مكتبها التمثيلي الخارجي الـ36 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلاندي، الدكتور بوج أرامواتانانونت، إن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، وصف سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، تشوتينتورون غونغساكدي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها 50 عاماً بين البلدين، وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تجاوزت 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك»، ومشاريع طاقة شمسية.

في السياق نفسه، أشاد نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، بورنفيت سيلاون، بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين.

من جهتها، قالت مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، تانيتا سيريسوب، إن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند، لاسيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.

وكانت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتحت أخيراً، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليرتفع بذلك عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 36 مكتباً حول العالم.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن المكتب الجديد سيعمل على استقطاب الشركات والاستثمارات من تايلاند إلى دبي، ودعم توسع شركات دبي، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، كما سيركز مكتب بانكوك على دعم المصالح المشتركة للشركات العاملة في دبي وتايلاند، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التايلاندي.

وسيقوم المكتب كذلك بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للأعمال، فضلاً عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية، لمساعدة الشركات التايلاندية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة بوابةً للتوسع العالمي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «سيعمل المكتب على بناء فرص جديدة للشركات التايلاندية الراغبة في توسيع أعمالها في دبي، والاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة مركزاً رئيساً للنمو، والإسهام في الارتقاء بالروابط الاستثمارية البينية».

التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند

بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند 23.8 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو 23.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الشركات التايلاندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 190 شركة، نهاية العام الماضي، بنمو 28.4% على أساس سنوي.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة قطاعات واعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، بما في ذلك منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، إضافة إلى منتجات التجميل.

أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتمثّل في خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.