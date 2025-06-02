«3 أيام من التخفيضات الكبرى» ترفع مبيعات التجزئة في دبي حتى 60%

اختُتمت، أمس، فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي نظّمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشملت تخفيضات تصل إلى 90% بمشاركة 500 علامة تجارية في 2500 متجر، وسط مظاهر إقبال كبيرة على متاجر التجزئة بمراكز التسوق في دبي.

وقال متخصصون بتجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم» إن الفعاليات والعروض أنعشت أسواق تجارة التجزئة، ورفعت المبيعات بمعدلات تراوح بين 40% و60%، بدعم من إطلاقها قبيل العيد، ومواكبتها لاستعدادات موسم السفر، وتوقيت تسليم الرواتب.

بدورهم، طالب مستهلكون بتمديد عروض الملابس والأحذية، نظراً إلى كونها الأكثر طلباً للأسر خلال فترة العيد.

مطالب المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك خالد عبدالغني إن «العروض المطروحة خلال فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) مفيدة في توفير تنزيلات بنسب مختلفة للأسر المستهلكة، لكنها ستكون إيجابية بشكل أكبر، في حال تمديد بعض العروض للمنتجات الأكثر طلباً، مثل الملابس والأحذية خلال عطلة العيد».

من جانبه، قال المستهلك أيمن علي، إن «عروض (3 أيام من التخفيضات الكبرى) وفّرت العديد من التنزيلات للمستهلكين، وتميّزت بالتوسع والتنوع في المنتجات المشمولة بالعروض»، مشدداً على أهمية تمديد بعض العروض، خصوصاً على الملابس والأحذية، مع كون بعض الأسر لم تتمكن بشكل كافٍ من شراء جميع احتياجاتها من تلك المنتجات والتي تُعدّ الأكثر طلباً خلال فترة العيد».

في السياق نفسه، قالت المستهلكة منال ناجي إن «(3 أيام من التخفيضات الكبرى) أتاحت فرصاً متعددة للتسوق وشراء مختلف احتياجات الأسر، لكن تمديد بعض العروض، خصوصاً الملابس والأحذية والحقائب الجلدية، سيمثّل أهمية كبرى للمستهلكين، لاسيما أن تلك المنتجات ذات طلب مرتفع من قبل المستهلكين، سواء بمناسبة عيد الأضحى أو موسم السفر».

نمو المبيعات

في المقابل، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الملابس، محمد منصور، إن «أسواق تجارة التجزئة في دبي شهدت مظاهر انتعاش لافتة بدعم من التخفيضات المطروحة خلال الفترة الأخيرة والتي عززت نمو المبيعات بمعدلات وصلت نسبتها إلى نحو 60% مقارنة بالأيام السابقة»، وأضاف أن «الملابس، ضمن الأكثر طلباً خلال تلك العروض، مع تفضيل العديد من المستهلكين شراء احتياجاتهم من خلال العروض».

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الأحذية والمنتجات الجلدية، ديليب ابيشال، إن «(3 أيام من التخفيضات الكبرى)، فعالية أسهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على المنتجات، وأنعشت قطاع تجارة التجزئة، سواء من المقيمين أو السياح والزوّار لأسواق دبي»، لافتاً إلى «نمو المبيعات خلال تلك الفترة بين 40% و60%، مقارنة بالأيام السابقة لإعلان العروض»، وتابع: «(الفعالية) تقتصر على ثلاثة أيام، وتمديد بعض العروض قد يعتمد على مبادرات فردية من بعض المتاجر وفقاً للسياسات التسويقية لكل منفذ بيع».

من جهته، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، الدكتور سهيل البستكي، إن «أسواق تجارة التجزئة في دبي، شهدت مظاهر انتعاش ملحوظة خلال عروض (التخفيضات الكبرى) التي طُرحت أخيراً في الأسواق، وهو ما دعم نمو المبيعات بمعدلات تصل إلى 60% في العديد من منافذ البيع، وظهر بشكل واضح في مؤشرات الإقبال الكبير على مراكز التسوق وازدحام مواقف السيارات وطوابير الانتظار على مواقف بعض المولات التجارية»، وأضاف: «هناك ثلاثة عوامل دعمت انتعاش تجارة التجزئة بشكل كبير خلال عروض التخفيضات، وهي توقيت طرحها حيث واكبت فترة عيد الأضحى، إضافة إلى أن العروض جاءت قبيل الاستعداد لموسم السفر والعطلات خلال الصيف، وأخيراً مواكبتها لموعد تسلم رواتب الموظفين، ما جعل فرص التسوق والشراء كبيرة، خلال فترة العروض».

ولفت إلى أن «طبيعة الفعالية تقتصر على الأيام الثلاثة المطروحة خلالها، وأن أي تمديد يعتمد على السياسات التسويقية لكل منفذ بشكل منفرد».

• %90 خصومات شملتها الفعاليات بمشاركة 500 علامة تجارية في 2500 متجر.