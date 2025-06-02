نمو طفيف لأسواق المال الخليجية نهاية 2024

بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024 نحو 4.2 تريليونات دولار، وفق ما أظهرته أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل في عام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%.

وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4%، مقارنة بنهاية عام 2023، وشكّل نحو 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في عام 2024.