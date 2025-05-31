الإمارات تؤمن 45.5 % من إجمالي واردات اليابان من النفط في أبربل

أظهرت بيانات رسمية يابانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت واردات طوكيو من الخام الإماراتي 34 مليون برميل.

وشكلت هذه الكمية نسبة 45.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية لذاك الشهر، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وبشكل عام، استوردت اليابان ما مجموعه 74.77 مليون برميل من النفط الخام في أبريل، وهيمنت الدول العربية على الحصة الأكبر من هذه الواردات، إذ شكل النفط العربي نسبة 94.1%، أي ما يعادل 70.40 مليون برميل، مصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان.

وفي المرتبة الثانية بعد الإمارات، جاءت المملكة العربية السعودية التي زودت اليابان بـ 27.10 مليون برميل، وهو ما يمثل 36.3% من إجمالي الواردات اليابانية، كما ساهمت قطر بـ 5.25 ملايين برميل (بنسبة 7%)، تلتها الكويت بكمية 2.79 مليون برميل (بنسبة 3.7%)، فيما بلغت مساهمة سلطنة عُمان (1.2%) والسودان (0.4%).

ما النسبة المتبقية من واردات اليابان النفطية في أبريل، فقد جاءت من مصادر أخرى شملت الولايات المتحدة الأمريكية (3.9%)، والإكوادور (1.4%)، وبروناي في جنوب شرق آسيا (0.2%)، ودول أوقيانوسيا (0.1%).