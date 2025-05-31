مبيعات عقارات دبي خلال مايو الأعلى تاريخياً بقيمة 66.9 مليار درهم

سجلت عقارات دبي أرقاماً قياسية جديدة في مبيعاتها خلال مايو الجاري، الذي جاء الأعلى تاريخياً في قيمة المبيعات الشهرية، بمبلغ وصل إلى 66.9 مليار درهم، بإجمالي معاملات بلغ عددها 18.654 ألف معاملة لمختلف مبيعات العقارات، متجاوزاً قيمة مبيعات شهر أبريل الماضي الذي حقق أعلى أداء شهري على الإطلاق، مسجلاً مبلغ 61.76 مليار درهم للمبيعات، عبر معاملات بلغت 17.178 ألف معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير - مايو) سجلت إجمالي مبيعات عقارية بقيمة 271.78 مليار درهم، من خلال صفقات عقارية بإجمالي 81.910 آلاف معاملة.

وأظهر الرصد أنه خلال شهر مايو، تم تسجيل معاملات لبيع وحدات سكنية بلغ مجملها 14.432 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 947 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 3275 أرضاً خلال الفترة نفسها. وأوضح أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال مايو بلغت 14.32 مليار درهم، شملت 2812 وحدة سكنية، و503 مبانٍ، و1040 أرضاً.

وبلغت قيمة معاملات الهبات العقارية خلال مايو 4.02 مليارات درهم، شملت 724 وحدة سكنية، و66 مبنى، و142 أرضاً.

وأشار الرصد إلى أن إجمالي قيمة مبيعات العقارات منذ بداية العام حتى نهاية تعاملات مايو بلغت 271.78 مليار درهم، شملت بيع 62.630 ألف وحدة سكنية، و6375 مبنى، و12 ألفاً و905 أراضٍ.

وأظهر أن قيمة معاملات الرهن العقاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 70.54 مليار درهم، شملت 12 ألفاً و963 وحدة سكنية، و2224 مبنى، و4617 أرضاً.

وبلغت تصرفات الهبات العقارية، منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات أمس، 17.72 مليار درهم، مسجلة معاملات شملت 2958 وحدة سكنية، و265 مبنى، و638 أرضاً.

وعلى صعيد المعاملات اليومية، بلغ إجمالي تصرفات العقارات خلال تعاملات أمس فقط 3.71 مليارات درهم، شملت 2.50 مليار درهم للمبيعات، فيما سجلت قيمة الرهونات العقارية 1.05 مليار درهم، وبلغت قيمة الهبات العقارية 151.59 مليون درهم.

وكشفت البيانات أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، قد شهد إقبالاً في مبيعات العقارات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا.

بدورهما، أشار خبيران مختصان في قطاع العقارات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مبيعات العقارات في دبي استطاعت مواصلة تسجيل معاملات قياسية جديدة، متجاوزة أي تقلبات أو متغيرات في الاقتصاد والأسواق العالمية، بدعم من جاذبية المشاريع الجديدة وتنوع السوق العقارية التي تعزز المزيد من المستثمرين من مختلف جنسيات العالم.

وقال الخبير العقاري، سفيان السلامات، إن «المبيعات العقارية في دبي تواصل تسجيل مؤشرات قياسية جديدة، متجاوزة كل المؤشرات القياسية السابقة للمبيعات، وذلك بدعم من قوة القطاع في استقطاب المزيد من المستثمرين الجدد بشكل مستمر، وتجاوز أي متغيرات أو تقلبات في الاقتصاد والأسواق العالمية، مع ثقة المستثمرين من مختلف جنسيات العالم، بالاستثمار في القطاع العقاري في دبي، خصوصاً مع التنوع في المشروعات المتوافرة في الأسواق، وجاذبية المشروعات الجديدة التي يتم طرحها».

واعتبر الخبير العقاري، رعد رمضان، أن «استمرار نمو قطاع العقارات في دبي، بتسجيل أرقام قياسية جديدة في مبيعاتها، يأتي مدعوماً باستمرار الزخم والتنوع الذي تشهده الأسواق في طرح مشروعات جديدة، تعزز التنوع وتلبي المتطلبات المختلفة للمستثمرين، ومع تنامي عوائد القطاع العقاري في أسواق دبي، مقارنة بالعديد من مدن العالم، وهو ما يجعلها تستقطب المزيد من المستثمرين من مختلف الجنسيات».