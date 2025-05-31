تعاون بين «ديوا» و«أذريشق» في الابتكار والاستدامة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركة الكهرباء الأذربيجانية (أذريشق)، آفاق التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أذريشق»، فوغار أحمدوف.

وأفادت «ديوا» في بيان أمس، بأن النقاش تمحور حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الكهرباء، لاسيما حلول الطاقة المستدامة ومرونة الشبكة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وخلال اللقاء، سلط الطاير الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.