تعاون بين كهرباء دبي و"أذريشق" الأذربيجانية لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فوغار أحمدوف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "أذريشق"، شركة الكهرباء في باكو، أذربيجان، لمناقشة آفاق التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.

وركز الاجتماع على توظيف الخبرات والتقنيات المتطورة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وتمحور النقاش حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الكهرباء، لا سيما حلول الطاقة المستدامة ومرونة الشبكة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كلٌ من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

سلط الطاير، الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما استعرض الطاير مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية المخططة للمجمع إلى 7260 ميجاوات، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

كما أشار الطاير إلى ريادة الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى العالمي، ففي عام 2024، حققت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، متجاوزة بشكل كبير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6% و7%. كما كان معدل فاقد شبكات نقل وتوزيع المياه الأقل عالمياً عند 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقمًا قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في دول الاتحاد الأوروبي.

تطرق الطاير كذلك لتوظيف الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ ريادة إمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الهيئة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية والخدمية إلى ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه، وتعزيز النمو المستدام في هذه القطاعات.

وأكد الطاير التزام الهيئة بدعم أجندة الاستدامة العالمية، ورحب بفرصة تبادل أفضل الممارسات مع شركة "أذريشق"، لا سيما في مجال تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في أذربيجان.

سلط اللقاء الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجالات متنوعة بما في ذلك تقنيات الشبكات الذكية، وتكامل الطاقة المتجددة، وبرامج بناء القدرات لتحقيق أمن واستدامة الطاقة.