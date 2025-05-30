انطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، انطلقت في دبي فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم عروضا ترويجية تشمل تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 2500 متجر، وذلك حتى 1 يونيو 2025. وتحولت المدينة من خلال هذه الفعالية إلى وجهة مثالية للتسوق تجمع بين أحدث المنتجات والاحتفالات الاستثنائية، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الهائلة لشراء المنتجات بأفضل الأسعار.

ويمكن للمتسوقين تجديد خزائن ملابسهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك والاختيار من بين تشكيلة واسعة من قطع الملابس المميزة والتصاميم المناسبة للعائلات والأفراد، حيث تقدم علامات تجارية رائدة، تخفيضات كبرى على أحدث تشكيلاتها من أزياء الرجال والنساء والأطفال. ويستمتع المتسوقون في دبي بتخفيضات رائعة على منتجات العناية بالبشرة والشعر، ومستحضرات التجميل، والعطور، من أفضل العلامات التجارية العالمية والإقليمية، بما في ذلك العلامات التجارية الرائدة.

وتقدم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لعشاق الملابس الرياضية الأنيقة فرصة الاستفادة من عروض ترويجية رائعة على الملابس والأحذية الرياضية تقدمها أشهر العلامات التجارية المتخصصة في هذا المجال. ويمكن للمتسوقين في دبي شراء الأحذية المفضلة لديهم بأسعار حصرية خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث تقدم أشهر العلامات التجارية، تخفيضات رائعة على أحدث المنتجات، والقطع المفضلة للموسم، والأحذية الأساسية. وسيحظى المتسوقون كذلك خلال هذه الفعالية بفرصة الحصول على حقائب رائعة، وإكسسوارات مميزة، ونظارات عصرية من علامات تجارية شهيرة.

وتقدم أشهر متاجر الساعات عروضاً حصرية وتخفيضات استثنائية، في ما تقدم متاجر المجوهرات الرائدة عروضاً مبهرة على قطع الذهب والألماس والمجموعات الجديدة لمن يبحثون عن قطع حلي مميزة أو هدايا مثالية بأفضل الأسعار. وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تقدمها متاجر العطور الرائدة، وغيرها من المتاجر الشهيرة التي تعرض مجموعات مختارة بعناية لتناسب أجواء عيد الأضحى المبارك. ويمكن لعشاق التكنولوجيا الاستفادة من تخفيضات مذهلة على أحدث الأجهزة والمعدات الإلكترونية من متاجر موثوقة لدى الجمهور، حيث تتوفر عروض مميزة على الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والساعات الذكية، وسماعات الرأس، وملحقات الألعاب. كما يمكن للأصدقاء والعائلات تجهيز منازلهم لاستقبال أحبائهم خلال عيد الأضحى المبارك مع عروض ترويجية مذهلة على قطع الأثاث، والديكور، وأدوات المطبخ، من المتاجر الرائدة حيث تقدم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" تخفيضات رائعة على قطع عالية الجودة تحول أي مساحة معيشة إلى تحفة فنية.

وتشكّل فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" فرصة استثنائية للتسوق قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تشمل الأماكن المثالية للحصول على هدايا رائعة تسعد الأطفال. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجربة تسوق شاملة في أفضل المتاجر متعددة الأقسام، مع تخفيضات كبيرة على الأزياء، والأدوات المنزلية، ومنتجات التجميل، وملابس الأطفال، ومستلزمات الهدايا.