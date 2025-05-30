«الإمارات للألمنيوم» تزيد توريداتها لـ «هيونداي موبيس» من ألمنيوم «سليستيال»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع اتفاقية اليوم مع شركة «هيونداي موبيس» الرائدة عالمياً في تصنيع قطع غيار السيارات، لزيادة توريداتها من ألمنيوم «سيليستيال» (CelestiAL) المصنوع بالطاقة الشمسية.

وتُعزز هذه الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2015، حيث تورّد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يصل إلى 66 ألف طن من الألمنيوم سنوياً إلى شركة «هيونداي موبيس».

وأفادت «الإمارات العالمية للألمنيوم» في بيان، أنه بموجب الاتفاقية، فإنها ستزيد توريداتها من ألمنيوم «سيليستيال» إلى «هيونداي موبيس» من 8000 طن في العام الجاري إلى 15 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026.

كما تبحث الشركتان عقد اتفاقية طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد عام 2026 لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك أسطوانات الألمنيوم وسبائك الألمنيوم الأولي والألمنيوم المعاد تدويره، وتتعاون الشركتان لتطوير السبائك المعدنية التي تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالناصر بن كلبان: «تركز الشركة على تطوير ابتكاراتها لإنتاج المعادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الناجحة مع شركة (هيونداي موبيس) على مدار الأعوام المقبلة».

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المشتريات في «هيونداي موبيس»، صن وو لي، أن الشراكة مع «الإمارات العالمية للألمنيوم» تشكل خطوة استراتيجية نحو بناء سلسلة توريد مستدامة تعتمد على الألمنيوم منخفض الكربون، ما يدعم جهود الشركة في الامتثال للقوانين البيئية العالمية.

وفي عام 2024، ارتفع إنتاج ألمنيوم «سيليستيال» الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 27%، ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8000 طن من «ألمنيوم CelestiAL-R» المعزز بمواد معاد تدويرها.