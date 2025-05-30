هاتف ذكي لقراءة الكتب الإلكترونية

كشفت شركة «ألكاتيل» الفرنسية عن هاتف ذكي جديد، يُعدّ مناسباً لقراءة الكتب الإلكترونية بصفة خاصة، حيث إنه يأتي مزوداً بشاشة «NxtPaper» المريحة للعين، مع إمكانية استعمال الشاشة بوساطة قلم، يتيح مثلاً إمكانية تدوين الملاحظات، وذكرت «ألكاتيل» أن هاتفها الذكي «V3 Ultra» الجديد، الذي يبلغ سعره نحو 185 يورو، يأتي بشاشة قياس 6.8 بوصات تعمل بدقة وضوح «2460 × 1080» بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع (650 قنديلة/م2).

وتم تزويد الهاتف بمعالج «MediaTek Dimensity 6300» مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ستة أو ثمانية غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة ذاكرة، إضافة إلى دعم شبكة «5G» وبطاقة «eSIM».

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة وضوح 108 ميغابيكسل، وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة ثمانية ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.