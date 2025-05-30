فعاليات «دبي التجاري العالمي» في يونيو تركز على القطاعات سريعة النمو

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن أجندة فعالياته ليونيو المقبل، التي تسلّط الضوء على مجموعة من القطاعات سريعة النمو، تشمل التكنولوجيا والتنقل والطاقة والسلع الاستهلاكية، وذلك في إطار تعزيز الفرص التجارية والتواصل العالمي.

وذكر المركز، في بيان، أنه سيستضيف، خلال الشهر المقبل، سلسلة من المعارض والفعاليات المتخصصة، أبرزها مهرجان العلامات الكبرى، الذي يقام من الثالث إلى الثامن من يونيو، ويجمع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجالات الأزياء والرفاهية، ويتيح للزوّار فرصة التسوّق من علامات رائدة بأسعار مخفضة تصل إلى 75%.

ويشهد المركز، في الفترة بين 11 و13 يونيو، إقامة معرض «تشاينا هوم لايف» وهو أكبر معرض تجاري لشركات التصنيع الصينية المعتمدة بمشاركة أكثر من 3000 مورد، يعرضون أكثر من 100 ألف منتج من قطاعات متنوعة، تشمل مواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والأثاث وقطع غيار السيارات.

وتتزامن هذه الفعالية مع معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية الذي يوفر منصة للمتخصصين والمبتكرين لاستعراض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة حول مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية.

ويستضيف المركز يومي 17 و18 يونيو معرض فعاليات الشرق الأوسط الذي يجمع خبراء قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويقدم عروضاً تفاعلية وندوات متخصصة، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات تصميم وإنتاج الفعاليات.

ويقام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية، في نسخته الخامسة، بمشاركة واسعة من المصنعين والموزعين والمتخصصين.

وتنطلق في 24 و25 يونيو ثلاثة معارض متخصصة، تشمل معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في دورته الـ19، كما يقام في التوقيت ذاته معرض «موبيليتي لايف الشرق الأوسط» الذي يركز على حلول النقل من الجيل المقبل، إضافة إلى معرض «سولار آند ستوريدج لايف دبي».

وتختتم فعاليات المركز في 29 يونيو، مع عرض «بينوي كوميدي ميكستيب لايف دبي»، الذي يعود بنسخة جديدة تحتفي بالكوميديا الفلبينية.