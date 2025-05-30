«تجــــــارة دبي» تُنظّم 180 اجتماع عمل ثنائياً في مانيلا

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 180 اجتماع عمل ثنائياً بين الشركات العاملة في الإمارة ونظيرتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى جنوب شرق آسيا والتي تشمل كلاً من الفلبين وتايلاند، وذلك في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تهدف من خلالها الغرفة إلى دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في البعثة التجارية إلى الفلبين، ممثلون عن 17 شركة من القطاع الخاص في دبي من مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل المواد الغذائية والمشروبات، والموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور والاستثمار.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، في بيان صدر أمس: «نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة، وتأتي البعثة التجارية إلى الفلبين في إطار الجهود المبذولة لخلق فرص توسع نوعية للشركات المحلية، والارتقاء بالتعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول العالم، بما يعزز مكانة الإمارة على خريطة التجارة العالمية، ويدعم نمو صادراتها غير النفطية».

وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في مانيلا، بعنوان «مزاولة الأعمال مع الفلبين»، بالتعاون مع السفارة الإماراتية في مانيلا، وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، ومجلس الاستثمار في الفلبين، ووزارة التجارة والصناعة في الفلبين، والقنصلية العامة لجمهورية الفلبين في دبي.

وشهد المنتدى كلمات لرئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، إنونينا مانغيو، والمبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار، آنا كاثرينا يو بيمينتيل.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى، الذي حضره 314 مشاركاً، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، لتعزيز التعاون والعمل المشترك والارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.

وقدمت غرف دبي عرضاً تقديمياً يبرز المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً لمزاولة الأعمال، وفرص التعاون المحتملة بين البلدين، والعروض التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الفلبينية.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين 3.1 مليارات درهم في عام 2024، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية النشطة المُسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 2154 شركة في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 37% على أساس سنوي.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش البعثة التجارية، قال سالم الشامسي إن عدد الشركات الفلبينية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 216 شركة، لتضاف إلى أكثر من 800 شركة فلبينية جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة العام الماضي.

وأضاف أن عدد الشركات الفلبينية الجديدة، التي انضمت لعضوية الغرفة خلال عام 2024، ارتفع بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، ما يدل على الزخم المستمر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأفاد الشامسي بأن الاستثمارات المباشرة من دبي إلى الفلبين بلغت نحو 193 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، في حين بلغ حجم الاستثمارات الفلبينية في دبي من 2020 إلى 2024 نحو 35 مليون دولار.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين، وفي مقدمتها الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات، كما حددت كذلك مجموعة من القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، بما فيها السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.

. 3.1 مليارات درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين في 2024.