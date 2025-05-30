9 مزايا توفرها النظارات المُدعمة بالذكاء الاصطناعي

أسهم استخدام شركات التقنية العالمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي في إتاحة خدمات ومزايا خاصة بالنظارات الذكية، التي تطور استخدامها لتنتقل إلى مرحلة نوعية بعدما كان استخدامها يقتصر في مراحلها الأولية على خدمات محدودة، مثل سماع الموسيقى والمقاطع الصوتية، فضلاً عن الرد على المكالمات من خلال الربط بخاصية «البلوتوث» مع الهواتف، أو التقاط الصور في مراحل لاحقة.

وأعلنت شركات تقنية، خلال الفترة الأخيرة، طرح نظارات مدعمة بالذكاء الاصطناعي، توفر مزايا كثيرة، وتتيح مجالات متعددة لمساعدة فاقدي البصر أو أصحاب الهمم، إضافة إلى استخدامها من قبل المستخدمين العاديين في التحول إلى أنماط ذكية جديدة.

وفي ما يلي أبرز تسع مزايا تتيحها النظارات الذكية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة فاقدي وضعاف البصر أو أصحاب الهمم، إضافة إلى مزايا القيمة المضافة التي تقدمها للمستخدمين بشكل عام.

1 التعرف إلى الأشياء

تتيح النظارات المدعمة بالذكاء الاصطناعي القدرة على التعرف إلى الأشياء المحيطة، سواء الأجهزة أو المواقع والمباني في الشوارع، وإمكانية وصفها صوتياً.

2 قراءة النصوص

توفر نظارات الذكاء الاصطناعي القدرة على قراءة النصوص المكتوبة وتحويلها إلى مقاطع صوتية عبر استخدام الكاميرا المدمجة بالنظارات واستخدام أنظمة تقنية لتحويلها.

3 توجيهات صوتية

يمكن استخدام النظارات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في الحصول على توجيهات صوتية للتنقل في مختلف المناطق مثل الأماكن العامة، والاستفادة من التحذيرات التي تتيحها للمستخدم من وجود أي عقبات محيطة بتلك المناطق.

4 الترجمة الفورية

تتيح النظارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الترجمة الفورية للنصوص المختلفة، عبر استخدام الكاميرا المدمجة بالنظارة للحصول عبر التقنيات الذكية على ترجمة فورية من لغات مختلفة.

5 المساعد الشخصي

تتيح نظارات الذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا راي بان»، استخدام تقنيات المساعد الشخصي الافتراضي الذكي، عبر توجيه أي أسئلة أو أوامر صوتية للاستفسار حول أمور مختلفة، مثل الطقس أو الأخبار أو المواقع السياحية والتاريخية في المدن.

6 البث الحي

تستطيع نظارات الذكاء الاصطناعي تشغيل بث حي مباشر من أي موقع وربطه بصفحات التواصل الاجتماعي أو تسجيل فيديو وإرساله.

7 خاصية التنبيه

يمكن استخدام التقنيات الذكية بالنظارات للحصول على تنبيهات معينة أو ملاحظات حول مواقع ومواقيت معينة.

8 رسائل موجهة

تتيح نظارات الذكاء الاصطناعي لمستخدميها إرسال رسالة موجهة لأشخاص مختلفين بالأوامر الصوتية ومن دون استخدام اليدين في الإرسال أو تدوين أي نصوص.

9 تجارب تعليمية

توفر نظارات الذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية تفاعلية عن بُعد، سواء من جهات أكاديمية أو من خلال عمليات تدريبية بشركات، مع إمكانية استخدام تقنيات الواقع المعزز، مثل المشروع الذي تعمل شركة «غوغل» على تطويره.

ومن أبرز العلامات التجارية، التي تعمل في قطاع النظارات الذكية في أسواق الإمارات أو الأسواق العالمية: «ميتا راي بان»، «سوبريسكا»، «هواوي»، كما تعمل «غوغل» على منتجات جديدة للنظارات الذكية.

نقلة نوعية

قال رئيس قسم الأجهزة القابلة للارتداء رئيس العلامات التجارية في شركة «إيسيلور لوكسوتيكا»، روكو باسيليكو، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات، تعمل على إبقاء المستخدمين على اتصال أينما كانوا، مع إمكانية التقاط الصور والفيديو من دون استخدام اليدين، وصولاً إلى المشاركة المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أحدث نقلة نوعية في الخدمات التي توفرها تلك الأجهزة.

من جهته، قال خبير التقنية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة «سنوفليك»، محمد زواري، إن «الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح نقلة نوعية وثورية في العديد من المجالات، منها الأجهزة القابلة للارتداء، لاسيما النظارات الذكية التي شهدت تحولاً جذرياً في استخداماتها مع تلك التقنيات».