«بوكينغ»: دبي ثالث أكثر وجهة مفضلة للعائلات خلال صيف 2025

حلّت دبي في المركز الثالث في قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية للعائلات خلال صيف 2025، وفقاً لموقع السفر العالمي «بوكينغ دوت كوم»، فيما جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشرَي الوجهات الأكثر رواجاً صيفاً، ووجهات عطلات الأزواج.

وتوقع «بوكينغ دوت كوم»، في دراسة حديثة، أن يكون صيف 2025 موسم سفر مزدحماً، حيث يخطط نحو نصف المسافرين (48%) لإنفاق المزيد على رحلاتهم المقبلة مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن أماكن الإقامة البديلة لاتزال تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين، مع زيادة بنسبة 10% في عمليات البحث عن عقارات فريدة، مقارنة بالصيف الماضي.

وبحسب الدراسة، يبحث المسافرون هذا العام عن مساحة أكبر وراحة، وتتصدّر الفيلات وبيوت العطلات هذا التوجه.

وأفادت الدراسة بأنه مع اعتبار 53% من الآباء والأمهات السفر أولوية سنوية قصوى، فمن المتوقع أن تلعب العطلات العائلية دوراً كبيراً هذا الصيف، مشيرة إلى أن عائلات اليوم تبحث عن أكثر من مجرد الاستمتاع بقضاء وقت فراغ، حيث قال 85% من الآباء والأمهات المشاركين في الدراسة، إنهم يبحثون عن رحلات تُعرّف أطفالهم بثقافات وتجارب متنوعة.

وأظهرت الدراسة أن السفر الجماعي يشهد زخماً متزايداً هذا الصيف، حيث يخطط واحد من كل خمسة مسافرين حول العالم لرحلات مع أصدقائهم، لافتة إلى أن جيل «زد» يتصدر هذا التوجه، حيث اختار 33% منهم الرحلات الجماعية.

وذكرت الدراسة أنه في عام 2025 يُقبل الأزواج بشكل متزايد على التجارب السياحية التي لا تُنسى، مع تفضيلهم باقات السفر كهدايا مفضلة.

. السفر الجماعي يشهد زخماً متزايداً في صيف 2025، حيث يخطط واحد من كل خمسة مسافرين حول العالم لرحلات مع أصدقائهم.