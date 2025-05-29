إدراج «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي، أمس، إدراج «مساكن دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي.

وذكر السوق، في بيان، أن إدراج «مساكن دبي ريت» يمثّل محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يُعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة، حيث يدير 35 ألفاً و700 حدة سكنية.

كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، ما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

ونجح الطرح العام الأولي لـ«مساكن دبي ريت» في جمع 2.145 مليون درهم (584 مليون دولار)، وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما يعكس الثقة القوية بسوق العقارات السكنية العقارات المستقر والمزدهر في دبي.

وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، ما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة. ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025.

وقرع الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول رئيس لجنة الاستثمار في شركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، مالك آل مالك، ورئيس الاستراتيجية والتسويق في دبي القابضة لإدارة الأصول رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل رمضان، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يشكل الإدراج الناجح لصندوق (مساكن دبي ريت) في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي». وأضاف: «يدل هذا الإدراج على التطوّر المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال: «يمثّل الإدراج الناجح لـ(مساكن دبي ريت) في سوق دبي المالي محطة مفصلية ليس لدبي القابضة فحسب، بل في مسيرة التطور المستمر لأسواق رأس المال في إمارة دبي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يمثل إدراج صندوق (مساكن دبي ريت) محطة مهمة ستدعم جهودنا المستمرة لتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز نمو وتطوّر الأسواق».