«المالية»: برنامج تدريب في الشراكة بين «العام» و«الخاص»

نظّمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية، ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل «APMG International»، ويختتم بالحصول على شهادة «CP3P»، المرحلة التأسيسية المدعومة من مؤسسات دولية منها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.