«دبي للذهب والسلع» تنضم إلى لجنة تطوير الأعمال في اتحاد أسواق المال العربية

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية «AFCM»، ما يعكس الخبرة التي تتمتع بها البورصة في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها جهةً إقليميةً رائدةً في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.

ويؤدي اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، دوراً محورياً في تعزيز التعاون، وضمان اتباع أفضل الممارسات على أساس موحد في المنطقة.

وأفادت بورصة دبي للذهب والسلع، في بيان، بأنه من خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، فإنها ستسهم في إطلاق مبادرات رئيسة، تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك: تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية، واقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق، إضافة إلى وضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة، ووضع استراتيجية لتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات، فضلاً عن تشجيع تبادل الخبرات بين البورصات العربية، والاستعانة بخبراء خارجيين، لدعم تطوير الأسواق.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم: «يمثّل انضمام البورصة للجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية، تأكيداً لدورها المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة، وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، فهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي».