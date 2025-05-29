«دناتا للسفريات»: 15% نمواً في حجوزات عيد الأضحى

كشفت «شركة دناتا للسفريات» عن ارتفاع ملحوظ في حجوزات السفر مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، مدفوعاً بإقبال لافت على الوجهات الشاطئية القريبة، حيث أظهرت مؤشرات الحجز أن المسافرين في دولة الإمارات يخططون لقضاء عطلات قصيرة تستفيد من العطلة الرسمية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن حجوزات عيد الأضحى شهدت نمواً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس إقبالاً قوياً على السفر الخارجي خلال الإجازات الرسمية، مشيرة إلى نمو الطلب على السفر خلال عطلة العيد بنسبة 30% مقارنة بفترات السفر الاعتيادية.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «يُعد عيد الأضحى من أبرز مواسم السفر في دولة الإمارات، ونشهد هذا العام استمراراً للزخم القوي مع نمو ملحوظ في الحجوزات مقارنة بالعام الماضي».

وأضافت: «يعكس هذا النمو توجهاً متزايداً لدى المسافرين للتخطيط المسبق لعطلاتهم بطريقة مدروسة وأكثر ذكاءً، بما يحقق أقصى استفادة من الإجازات الرسمية».

وتابعت كتيت: «تُظهر البيانات تفضيلاً واضحاً للسفر إلى وجهات قريبة خلال العيد، حيث يبلغ متوسط مدة الرحلات نحو أربعة أيام، ويختار المسافرون وجهات توفّر الراحة والقيمة في الوقت الحالي، مع التخطيط لعطلات أطول وأكثر تفصيلاً خلال موسم الصيف اعتباراً من يوليو المقبل».

ومن بين الوجهات الأكثر حجزاً حتى الآن: جزر المالديف، سيشل، موريشيوس، تركيا، سريلانكا، أذربيجان، وجميعها يمكن الوصول إليها خلال أربع إلى ست ساعات طيران من دولة الإمارات.

وفي حين تبقى الرحلات القصيرة هي الأكثر رواجاً، لاحظت «دناتا للسفريات» أيضاً طلباً قوياً على وجهات أبعد مثل إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا في الغرب، وتايلاند واليابان في الشرق. وتشير اتجاهات الحجز إلى أن متوسط مدة الرحلات يبلغ نحو أربعة أيام للوجهات القريبة، ويصل إلى ستة أيام للوجهات الأبعد.

واستجابة للطلب المتزايد، أطلقت «دناتا للسفريات» مجموعة من باقات العطلات المصممة خصيصاً، والتي تجمع بين القيمة والمرونة للعائلات والأزواج والمسافرين بمفردهم، وتشمل: سريلانكا ابتداءً من 2730 درهماً للشخص، مع تذكرة طيران ذهاباً وعودة، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع «أفاني كالوتارا» مع وجبة فطور يومية، إضافة إلى تايلاند ابتداءً من 2810 دراهم للشخص، تشمل تذكرة طيران ذهاباً وعودة، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع «أفاني» أو «نانغ كليف كرابي» مع وجبة فطور يومية.

كما تشمل الباقات تركيا ابتداءً من 2990 درهماً للشخص، مع ذكرة طيران ذهاباً وعودة، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق «هيلتون إسطنبول البوسفور» مع وجبة فطور يومية، فضلاً عن المالديف ابتداءً من 4090 درهماً للشخص، تشمل تذكرة طيران ذهاباً وعودة، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع «كوراماثي المالديف» مع وجبة فطور يومية ومواصلات بالقارب السريع ذهاباً وإياباً، علاوة على موريشيوس ابتداءً من 6270 درهماً للشخص، تشمل تذكرة طيران ذهاباً وعودة، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع وسبا «ذا ويستن موريشيوس ترتل باي» مع وجبتي فطور وعشاء يومياً.