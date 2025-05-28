"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقيات نهائية لبيع 75 طائرة

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات مع طرفين لبيع حوالي 75 طائرة، ولم يتم الإفصاح عن بنود الصفقات.



وتشمل الطائرات محفظة تضم نحو 50 طائرة من طراز "Embraer E-JETS" سيتم بيعها إلى شركة تأجير متخصصة، ومحفظة تضم نحو 25 طائرة خارج خط الإنتاج سيتم بيعها إلى مستثمر مالي على أن تقدم دبي لصناعات الطيران خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني.



وستسهم الصفقات التي تم الإعلان عنها اليوم، عند إتمامها، في تقليل متوسط العمر المرجح وزيادة متوسط مدة الإيجار المتبقية المرجّحة لأسطول طائرات الركاب لدى الشركة.



وتخضع بعض الصفقات للحصول على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمام جميع الصفقات.



وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن هذه الصفقات ستحقق للشركة عدة أهداف من خلال مواءمة تركيبة محفظتها مع أنواع الطائرات المستهدفة التي أعلنت عنها، وتعزيز الكفاءة الإجمالية لاستهلاك الوقود، وتقليل متوسط عمر الطائرات، وتمديد فترات الإيجار المتبقية للطائرات ضمن المحفظة.