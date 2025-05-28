"دبي الدولي" الأول في مؤشر الربط الجوي لآسيا و "الهادئ" والشرق الأوسط

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات العالمي.

وقال المجلس إنه على الرغم من تزايد المنافسة، حافظت دبي على مكانتها كمطار رائد في المؤشر، الذي يقيس قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، وتجربة السفر بشكل عام.

وبنهاية العام الماضي، كان مطار دبي الدولي يسيّر رحلات إلى 272 وجهة في 107 دولة تخدمها 106 شركة طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

وأرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار.

ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018، ويتزامن مع إنجاز تاريخي آخر يتمثّل في تصدّر المطار لقائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات.

وكشف التقرير عن نمو بنسبة تزيد عن 14% في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدفوعةً بالطلب الدولي القوي، والتعافي القوي للشبكات.

وفي حين شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ قفزة ملحوظة بنسبة 13% في إجمالي الاتصال مقارنةً بعام 2023، سجّل الشرق الأوسط زيادةً ملحوظةً بنسبة 28%، متجاوزًا جميع توقعات التعافي بعد جائحة كوفيد.

وقال المجلس: تعافت حركة المسافرين في الشرق الأوسط بشكل أسرع من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مسجلةً حركة مرور قوية في عام 2024 مقارنةً بعام 2019، حيث تجاوزت حركة المسافرين إلى أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير مستويات ما قبل الجائحة. ولا تزال حركة المسافرين إلى الأمريكتين أقل من مستويات عام 2019