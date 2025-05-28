منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، حمد محمد الحر السويدي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت تقارير أداء الجهاز وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأسواق العالمية.

وأشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز، مؤكداً أهمية الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير محفظته الاستثمارية بما يتماشى مع رؤيته وتطلعاته المستقبلية.