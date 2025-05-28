منصور بن زايد: نتائج «الإمارات للاستثمار» الإيجابية تجسّد رؤيته الاستراتيجية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، اجتماع مجلس إدارة الجهاز، الذي عُقد بقصر الوطن في أبوظبي.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، أداء جهاز الإمارات للاستثمار لعام 2024، وناقش عدداً من المستجدات المتعلقة بإدارة الاستثمارات، كما اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالنتائج الإيجابية التي حققها جهاز الإمارات للاستثمار خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها تجسّد الرؤية الاستراتيجية والإدارة الفاعلة التي أسهمت في ترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الاستثمار.

حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية، محمد هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والرئيس التنفيذي للجهاز، محمد حمد المهيري، وعدد من المديرين التنفيذيين.