غرف دبي تستعرض مزايا الإمارة التنافسية أمام 60 شركة من مدغشقر

أكدت غرف دبي على أهمية توسيع أطر العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي ومدغشقر، مستعرضةً الفرص الاستثمارية في دبي وشراكات الأعمال أمام 60 شركة من مدغشقر، بما يسهم في تطوير الفرص النوعية المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال منتدى دبي - مدغشقر للأعمال الذي نظمته غرف دبي أمس، في مقرها بمشاركة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، على رأس وفد حكومي واستثماري واقتصادي رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين ومديرين تنفيذيين لشركات من مدغشقر.

وأشاد راجولينا، بالمكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها دبي، مشدداً على رغبة بلاده بتعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال خلال المنتدى: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي ومدغشقر نمواً بارزاً، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف أن «تدشين خدمة (طيران الإمارات) الجديدة إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، في سبتمبر من العام 2024، يشكل خطوة نوعية لدفع جهود تنمية التجارة والسياحة والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستويات متقدمة».

وأفاد بأن تجارة دبي غير النفطية مع مدغشقر ارتفعت إلى 1.3 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بنحو 692 مليون درهم في 2023، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 90%، ما يعكس اتساع زخم العلاقات الاقتصادية البينية.

بدوره، قدم مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري والتجاري البيني، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي للمستثمرين والشركات من مدغشقر والتي تشمل قطاع السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري، بالإضافة إلى قطاعي تقنية المعلومات والخدمات المالية.