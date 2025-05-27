«OpenAI» تختار الإمارات أول دولة لإتاحة الوصول الوطني إلى ChatGPT

في إعلان رسمي هو الأول من نوعه، كشفت شركة OpenAI عن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أول دولة في العالم تُفعّل الوصول الوطني إلى تقنيات ChatGPT، ضمن مشروع استراتيجي مشترك يهدف إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إطلاق مشروع “Stargate UAE”، الذي يمثل أول مبادرة دولية ضمن برنامج “OpenAI for Countries”.



وسيتم بموجب هذا التعاون إنشاء مركز بيانات ضخم في أبوظبي بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، على أن يبدأ التشغيل الجزئي للمركز بقدرة 200 ميجاواط خلال عام 2026.



وقالت الشركة في بيانها الرسمي إن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين السكان في الإمارات من استخدام تقنيات ChatGPT بسهولة وعلى مستوى وطني، مما يجعل الدولة سبّاقة عالميًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي كمورد يومي متاح للجميع.



ورغم عدم صدور توضيح رسمي بشأن ما إذا كان ChatGPT Plus — النسخة المدفوعة من الخدمة — ستكون مشمولة مجانًا ضمن هذا التوجه، فإن صياغة البيان تشير إلى نية OpenAI لتوسيع نطاق الاستخدام بشكل غير مسبوق.



هذا التعاون يعكس المكانة العالمية المتصاعدة لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويأتي في إطار رؤيتها للتحول الرقمي الشامل، وتكريس موقعها كمركز عالمي للابتكار