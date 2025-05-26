حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في البريمي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مسقط، بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي المزدهر بين البلدين الشقيقين.

حضر توقيع الاتفاقية، إلى جانب سموه، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، وعن الجانب الإماراتي ممثلاً في شركة محضة للتطوير، سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

يُذكر أن شركة محضة للتطوير هي مشروع مشترك إماراتي-عُماني، وتعد مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الشريك الأكبر فيه.

وحضر توقيع الاتفاقية أيضا محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، و الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، و عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، و مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، و المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، و عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، و الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، و هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلاً جديداً في العلاقة الاقتصادية المُتنامية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز المنطقة الاقتصادية الجديدة روابطنا التجارية الوثيقة بينما تعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوّع ".

وأضاف: "نحن في "دي بي ورلد" ملتزمون بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصاً جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات".

من جانبه قال المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته في الحفل: "صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عمان المستقبلية 2040".

وأضاف: "تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بمحافظة البريمي بموقع إستراتيجي هام بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بمينائي صحار وجبل علي، مما يمكن مُقَدِمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا".

تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 14 كيلومتراً مربعاً ومن المنتظر أن تصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الثانية وستستفيد المنطقة الاقتصادية الجديدة من ارتباطها بكل من ميناء جبل علي في إمارة دبي وموانئ سلطنة عُمان.

وفي إطار الاتفاقية، تتولى شركة محضة للتطوير إنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، مع استهداف جذب العديد من الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى، أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمستودعات والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، مع توفير ميزة الخدمات الموحدة في مكان واحد.

ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، خطوةً استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الامارات والأسواق الإقليمية والدولية، وستشكل المنطقة دافعاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 و"رؤية عُمان 2040" وتهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الناتج الصناعي، وتوفير آلاف فرص العمل مع توسعها خلال العقود القادمة.

يُذكر أنه في عام 2024، وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار درهم (5.84 مليار ريال عُماني)، بزيادة قدرها 9.8% عن العام السابق، وهو ما يؤكد على تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين وستعمل منطقة الروضة على تسريع هذا التوجه من خلال توفير منظومة متطورة للتجارة والتصنيع.

وتمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خبرة تمتد لأربعة عقود في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية، بما في ذلك المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وهي أول منطقة حرة في الشرق الأوسط وواحدة من أنجح المناطق على مستوى العالم وتؤهلها هذه الخبرة الكبيرة، إلى جانب محفظتها التي تضم 11 منطقة اقتصادية حول العالم، لتقديم منصة متكاملة وجاهزة للمستقبل في عُمان، مدعومة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان.