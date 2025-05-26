شركات تطرح وسائل مبتكرة لسداد المشتريات باستخدام النظارات وأكواب القهوة والأساور

طرحت شركات في معرض «سيملس الشرق الأوسط 2025» للتجارة والمدفوعات الرقمية، الذي اختتم أعماله أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وسائل مبتكرة لسداد ودفع المشتريات باستخدام أذرع النظارات الشمسية والطبية وأكواب القهوة والأساور والخواتم والسلاسل، وذلك عبر استخدام شرائح رقمية ذكية يتم وضعها في تلك المنتجات، وتتيح الدفع من خلالها بالتلامس بأجهزة المدفوعات.

وأشار متخصصون بالتقنية والمدفوعات الرقمية لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تلك المنتجات تستخدم بشكل فعلي حالياً عالمياً، ومن المتوقع أن تنتشر خلال فترات مقبلة في السوق المحلية والتي ستشهد استخدام قاعدة أكواب القهوة أو المشروبات الساخنة للدفع، ما يوفر على المستهلكين حمل المحافظ والبطاقات التقليدية، لافتين إلى أن أسواق الإمارات شهدت 70% نمواً في معاملات الدفع الرقمي منذ بداية العام الجاري، وأن إجمالي سوق المدفوعات الرقمية بلغت تقديراته في الدولة نحو 150 مليار درهم وفقاً لتقارير ودراسات سوقية.

وتفصيلاً، قال خبير المدفوعات الرقمية رئيس قسم الاستحواذ والعمليات في «أدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، محمود إسماعيل، إن «طرح منتجات لسداد المشتريات باستخدام النظارات وأكواب مجهزة لإعادة الاستخدام وأساور وخواتم من المنتجات التي يتم استخدامها في العديد من دول العالم حالياً، من المتوقع أن يتم طرحها في أسواق الدولة، لكنها ستستغرق بعض الوقت لانتشارها».

وأضاف أن «تلك المنتجات يتم تجهيزها بشرائح وتقنيات رقمية ذكية، سواء بأذرع النظارات أو قواعد الأكواب التي تستخدم للقهوة أو المشروبات الساخنة خارج المنزل، أو بالخواتم والأساور والسلاسل»، مبيناً أن «دمج الذكاء الاصطناعي بوسائل الدفع الرقمي، أتاح عدداً أكبر من السبل لسداد المشتريات، وجعل سوق الدفع الرقمية أكثر أماناً وتنوعاً».

وأشار إلى أن «أسواق الإمارات شهدت وفقاً للدراسات السوقية نمواً في معاملات الدفع الرقمي منذ بداية العام الجاري وبنسب بلغت 70%، فيما يقدر إجمالي سوق الدفع الرقمية بمختلف فئاتها بنحو 150 مليار درهم في الدولة، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق المحافظ الرقمية في الإمارات إلى نحو 7.2 مليارات دولار بحلول 2028 وفق معدلات النمو السريع بذلك القطاع مع دعم العديد من الشركات الدولية لتلك المحافظ الرقمية مثل (سامسونغ وأبل)».

من جهته، قال الرئيس الإقليمي في شركة «يانغو تيك اتونومي»، نيكيتا غافريلوف، إن «الإمارات أنجزت خطوات متسارعة خلال الفترة الأخيرة في التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية والتقليل من استخدام النقد التقليدي بشكل عام»، لافتاً إلى أن عمليات التحول الرقمي في عمليات المدفوعات تشهد تطورات متسارعة مع زيادة تبني حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبر الخبير التقني والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في شركة «سنوفليك»، محمد زواري، أن «دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بقطاع المدفوعات الرقمية أتاح تنوعاً أكبر في الوسائل المستخدمة لعمليات الدفع، والتي من المتوقع أن تظهر جميع انعكاساتها، مع التوسع في استخدام تلك الوسائل في أسواق الدولة والمنطقة بشكل عام».

وقال نائب الرئيس للمبيعات في شركة «تُوم»، ميلجان ستامنكوفيتش، إن «الأسواق المحلية تشهد طلباً متزايداً على الحلول المصرفية والمدفوعات التي تجمع بين الامتثال والابتكار، وتوفر تكنولوجيا حديثة أو تقنيات تشمل خدمات الحوسبة السحابية»، لافتاً إلى أنه وفقاً للأبحاث السوقية الأخيرة، فإن نقص الحلول الرقمية القابلة للتوسع حد من قدرة البنوك والمؤسسات على التحديث والابتكار وتلبية توقعات المتعاملين المتغيّرة.