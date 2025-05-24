600 طيار ومهندس وفني إماراتي يعملون في «الاتحاد للطيران»

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون الضيوف في شركة الاتحاد للطيران، الكابتن ماجد المرزوقي، أن أكثر من 400 طيار إماراتي وأكثر من 200 مهندس طائرات وفني إماراتي يعملون في الشركة حالياً، إلى جانب 40 مواطناً يعملون في المحطات الخارجية ومطارات أبوظبي، وذلك بعد تخرجهم في البرامج التدريبية التي وفرتها «الاتحاد للطيران» ضمن استراتيجيتها التي تستهدف استقطاب الكوادر الإماراتية الطموحة التي ستعزز خطط نمو الشركة بحلول عام 2030.

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «خطوتي للتوظيف 2025»، الذي نظمته «الاتحاد للطيران» أمس، إن الناقلة تستهدف توظيف 70 طياراً و30 فني طائرات و30 مدير محطة ومسؤولاً في العمليات الأرضية للمطارات، وجميعهم من الكوادر المواطنة، خلال العام الجاري ضمن خطط تستهدف توظيف أكثر من 1000 إماراتي وإماراتية خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية خطط التوسّع والنمو الكبيرة للناقلة.

وأضاف أن الشركة تعمل على خطة طموحة للتوسّع في برامج التدريب الأربعة الرئيسة، وهي برنامج الطيارين، والمهندسين، والفنيين، وعمليات المطارات، إضافة إلى برنامج «بداية» الذي يتم فيه تأهيل بعض الخريجين الجدد وتقييم أدائهم وإنتاجيتهم، ثم ضمهم إلى الشركة، بجانب برنامج حملة الماجستير الذين يتم توظيفهم في الشركة بعد تقييم أدائهم.

وأشار المرزوقي إلى أن «الاتحاد للطيران» تدعم التوسّع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة لدعم خطط توسع الشركة عالمياً، مدفوعة بالوضع المالي المتميز للشركة والنمو الملموس الذي تشهده بشكل سنوي، وخطط وصول عدد طائرات الشركة إلى نحو 200 طائرة بحلول عام 2030، ما يتطلب جذب المزيد من الكوادر المواطنة المؤهلة لدعم هذه الخطة.

وأكّد أن نسبة النجاح في برنامج الطيارين المواطنين وصل إلى 98%، فيما تمت إعادة هيكلة برنامج الفنيين، موضحاً أنه عند اجتياز الكوادر المواطنة جميع مراحل البرنامج يكونوا مؤهلين للعمل كفنيي طائرات في فترة تراوح بين عامين إلى عامين ونصف العام تقريباً، أما إذا استمر المتدرب في البرنامج واجتهد لمدة عامين إلى عامين ونصف العام، يكون مؤهلاً للعمل كمهندس طائرات.

ولفت المرزوقي إلى أن معرض «خطوتي للتوظيف 2025» - الذي استقطب أكثر من 3000 مواطن ومواطنة ممن يتطلعون للعمل في قطاع الطيران - يُعد الأول التي تنظمه «الاتحاد للطيران» ويستهدف الكوادر الإماراتية الطموحة التي ترغب في العمل في قطاع الطيران، سواء كطيارين أو مهندسي طيران أو للعمل في عمليات المطارات أو كمديرين في المحطات الخارجية للناقلة، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم من خلال البرامج التي تعدها الشركة لهذا الغرض.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش المعرض أن عام 2025 سيكون أكثر الأعوام نمواً في تاريخ «الاتحاد للطيران»، حيث سترتفع الوجهات إلى أكثر من 90 وجهة في 50 دولة، فيما سيرتفع عدد الركاب إلى أكثر من 21 مليون مسافر، كما سيرتفع عدد الطائرات خلال العام الجاري إلى 115 طائرة.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في «الاتحاد للطيران»، الدكتورة نادية بستكي، إن «الاتحاد للطيران» تضم حالياً أكثر من 12 ألف موظف من 147 جنسية، ما يظهر التنوّع الكبير في الجنسيات العاملة في الشركة.