«فلاي دبي» تُطلق برنامجاً لتدريب الطيارين من المرحلة الأساسية

أطلقت شركة «فلاي دبي»، أمس، برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة في تدريب الطيران، وأفادت الشركة، في بيان، بأن البرنامج الجديد يوفر جميع التدريبات اللازمة لتمكين الشباب الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وخريجي المدارس الثانوية، من أن يصبحوا طيارين تجاريين، مشيرة إلى أن المتدربين الذين يكملون تدريبهم بنجاح سيتأهلون ليصبحوا طيارين على طائرات «بوينغ 737».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «برزت دبي واحدةً من مراكز الطيران العالمية، ليس فقط من خلال ربط العالم، ولكن أيضاً من خلال جذب المواهب الماهرة التي تختار المدينة مركزاً لها للعمل والعيش».

وأضاف أن «البرنامج الجديد سيفتح الباب أمام المواهب الإماراتية المحلية، إضافة إلى المقيمين والمتقدمين الدوليين الشغوفين بالطيران، لمتابعة مسيرة مهنية في أحد أكثر المراكز ازدهاراً في العالم».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في «فلاي دبي»، الكابتن أحمد بن حزيم: «صُمم برنامج (فلاي دبي) لتدريب الطيارين لاكتشاف وتدريب الأفراد الشغوفين، ممن ليس لديهم خبرات سابقة في الطيران أو لديهم خبرات محدودة، وإعدادهم للعمل كمساعد طيار ثانٍ على أسطولنا المتنامي من طائرات (بوينغ 737)».

وأضاف: «يمثّل هذا البرنامج الدقيق رحلة منظمة تأخذ المتدربين من النظرية الأساسية إلى الاستعداد للطيران التجاري في نحو 18 إلى 24 شهراً». ويُطلب من المرشحين استيفاء عدد من المتطلبات، وسيخضعون لاختبارات فحص دقيقة عبر الإنترنت وفي الموقع، بما في ذلك سلسلة من اختبارات الكفاءة والقدرات والمهارات المعرفية، إضافة إلى الفحوص الطبية، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من المتدربين تدريبها في الربع الأخير من عام 2025.