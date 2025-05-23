«الإمارات للتنمية» يُطلق منصة رقمية لتمكين رواد الأعمال

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، خلال اليوم الأخير من منتدى «اصنع في الإمارات»، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة (EDB 360) التي تشكل نقلة نوعية في عالم الأعمال المصرفية، وتقدّم نموذجاً جديداً في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من النمو والتطور المستمرين.

وتتيح منصة «EDB 360» - التي تقدّم خدماتها عبر تكامل ذكي مع الجهات الحكومية بشكل مجاني ومن دون الحاجة إلى الحد الأدنى من الرصيد - فتح الحسابات خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، لتوفر تجربة مصرفية سهلة وسريعة ومرنة تتجاوز المفاهيم التقليدية، وتمنح أصحاب الشركات الناشئة الوقت والتركيز الكاملين لتطوير أعمالهم، وإنجاز المعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «لا تقتصر مهمة المصرف على تقديم التمويل فقط، بل تتعداه لابتكار ممكنات نمو الشركات، عبر مساعدتهم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ذات عائدات اقتصادية مهمة».

وأضاف: «منصة (EDB 360) الرقمية تعكس هذا التوجه، لأنها مصممة لتزويد رواد الأعمال بالمشورات الصحيحة لاتخاذ أفضل القرارات، إضافة إلى توفير التمويل والأدوات والدعم الذي يحتاجونه لبناء أعمالهم بثقة وسرعة تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم».