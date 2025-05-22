«اصنع في الإمارات» يستقطب 58 ألف زائر

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «اصنع في الإمارات» استقطب خلال أول يومين أكثر من 58 ألف زائر، أي نحو ضعف عدد الزوار المتوقع أن يتحقق خلال كامل أيام المعرض الأربعة، الذي كان يُقدّر بـ30 ألف زائر.

وأضاف: «كنا نتوقع 30 ألف زائر خلال أيام المعرض، لكن كل يوم نرى (اصنع في الإمارات) يستقطب نحو 30 ألفاً»، وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات اليوم الثالث من منصة «اصنع في الإمارات»، قال: «يُظهر الحدث نجاحاً بكل المقاييس، والحضور كبير جداً، وكنا نتوقع هذا الزخم، خصوصاً أننا عملنا على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الوطنية للمشاركة».