حمدان بن محمد: الإمارات ودبي ترسمان ملامح مستقبل تكنولوجي عالمي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن «الإمارات ودبي ترسمان ملامح مستقبل تكنولوجي عالمي قائم على بناء الجسور العابرة للقارات، وتعزيز الابتكار العالمي والنمو المستدام».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025»، أمس، في مركز «ميسي برلين»، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «انطلقت فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا - برلين 2025، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أهم الوجهات العالمية للشركات الناشئة.. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الحدث بأكبر وفد مختص في مجال ريادة الأعمال والاستثمار الرقمي برئاسة علياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبمشاركة وحضور 65 جهة إماراتية، وتعرض خبراتها وتجاربها الرائدة أمام قيادات الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من حول العالم»، وأضاف سموه: «الإمارات ودبي ترسمان ملامح مستقبل تكنولوجي عالمي قائم على بناء الجسور العابرة للقارات، وتعزيز الابتكار العالمي والنمو المستدام، وهذا الحدث يعكس روح دبي ورؤيتها القائمة على تطوير شراكات عالمية من أجل غد أفضل للمجتمعات».

حمدان بن محمد:

. الحدث يعكس روح دبي ورؤيتها القائمة على تطوير شراكات عالمية من أجل غد أفضل للمجتمعات.

. الإمارات تعرض خبراتها وتجاربها الرائدة أمام قيادات الأعمال وصنّاع القرار ورواد التكنولوجيا من حول العالم.