شراكة بين «دبي للمستقبل» و«تجارة هامبورغ» لتعزيز الابتكار

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكة جديدة مع غرفة تجارة هامبورغ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتطبيقات المتقدمة، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات وألمانيا.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مشاركة المؤسسة في «منتدى دبي للأعمال - ألمانيا»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ، بهدف استشراف الفرص الاقتصادية الجديدة واستقطاب الشركات والاستثمارات المباشرة من ألمانيا، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وشهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه.

وكان «منتدى دبي للأعمال - ألمانيا» اختتم فعالياته في هامبورغ بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، وحضور 44 مشاركاً من جهات حكومية وشركات خاصة من دبي، حيث شكل الحدث منصة حيوية لصياغة آفاق نوعية أمام الشركات الألمانية لاستكشاف فرص الاستثمار التي أتاحتها أجندة دبي الاقتصادية «D33» في اقتصاد المستقبل بدبي.

وأكد سلطان المنصوري، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا تعتمد على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار.

وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا حالياً المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً، مشيراً إلى أنه في عام 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 8%.

وأضاف أن عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي ارتفع بنسبة 64% خلال عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 2719 شركة.