«دبي القابضة» تُطلق برنامجاً لاستقطاب الكفاءات الإماراتية

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، عن إطلاق برنامجها «الإعداد المهني المبكر»، الذي يهدف إلى استقطاب وتنمية وتسريع مسيرة تطوّر المواهب الإماراتية ذات الإمكانات العالية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا البرنامج يأتي امتداداً لنجاح برنامجها الرائد «قادة الغد» للخريجين، حيث يقدّم إطاراً شاملاً يتضمّن مسارين رئيسين، هما: التدريب العملي، وبرنامج الخريجين، ليتيح فرصاً منظّمة لتنمية وتطوير مهارات الطلبة والخريجين الجدد.

ويُعد البرنامج الجديد جزءاً من استراتيجية «دبي القابضة» الأوسع لإعداد قوة عاملة، مجهزة بالمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات المستقبل، وتمكين الجيل القادم من القادة للنمو والازدهار في اقتصاد سريع التغير.

ويهدف هذا البرنامج العالمي من خلال التعلم المكثف، والمشاركة عبر مختلف القطاعات، والتوجيه الإرشادي، إلى إنشاء مسارات مهنية فعالة تدعم أهداف تطوير المواهب والكفاءات الوطنية.

ويقدّم هذا البرنامج المهني مسارين متميزين: الأول هو برنامج التدريب العملي (يبدأ في يونيو المقبل)، وتصل مدته إلى 18 أسبوعاً، حيث يتيح لطلبة الجامعات في دولة الإمارات اكتساب خبرات عملية حقيقية، والتوجيه المهني من الخبراء، والتعرف على قطاعات متنوعة.

أما المسار الثاني، فهو برنامج قادة الغد (يبدأ في أغسطس المقبل)، وهو برنامج تناوبي مكثّف لمدة 12 شهراً موجّه للخريجين الجدد، ويركز على تنمية المهارات القيادية من خلال تجارب وظيفية متعددة ومشروع تخرّج متكامل. ويرحب هذا البرنامج بالخريجين الجدد من داخل الإمارات وخارجها.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى «دبي القابضة»، فاطمة حسين: «يأتي إطلاق برنامجنا (الإعداد المهني المبكر) كخطوة استراتيجية نحو إعداد الجيل المقبل من الكوادر القيادية الإماراتية القادرة على تحقيق أثر مستدام في دولة الإمارات».

وأضافت: «بفضل تواجد المجموعة في 10 قطاعات متنوعة، فإننا نوفّر فرصاً مهنية متنوعة تسمح للمواهب الشابة باستكشاف شغفهم واكتساب خبرات متعددة».

على صعيد آخر، أعلنت «دبي القابضة»، من خلال شركتها المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري (مدير الصندوق)، أمس، عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.

وبناءً على ذلك، ستبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم مع عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7% لعام 2025. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، ما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15% من رأس المال المصدر لوحدات «مساكن دبي ريت».

وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي.

ونتيجةً لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي.