للعام الثالث على التوالي.. دبي أفضل وجهة لإقامة الاجتماعات إقليمياً

للعام الثالث على التوالي، حلّت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقًا لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة في مجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة.

وقامت الشركة بتقييم أكثر من 14000 مدينة حول العالم مُدرجة في شبكة مورديها خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024، ضمن الدراسة التي أجرتها، حيث تم تحديد التصنيفات بناءً على مجموعة من المعايير المؤهلة، بما في ذلك: إجمالي عدد الغرف المحجوزة، وعدد طلبات العروض الإلكترونية المُرسلة إلى أماكن داخل المدينة، والقيمة الإجمالية لطلبات العروض المقدّمة، فضلًا عن القيمة الفعلية الممنوحة للاجتماعات المحجوزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: "نفخر بتصدر دبي مجددًا قائمة أفضل الوجهات للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق تصنيف (سي فنت)، وهو ما يعكس النمو المتواصل للإمارة كمركز عالمي رائد لاستضافة فعاليات الأعمال".

وأضاف الخاجة في الدراسة الصادرة عن الشركة: "تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تفاعلنا مع منظّمي الفعاليات، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، واستعراض ما تتمتع به دبي من مقومات متنوعة ومتجددة كوجهة تقودها التحولات الرقمية.، ونواصل التزامنا بتوفير تجارب استثنائية للمنظّمين، مدعومة ببنية تحتية عالمية الطراز، واتصال سلس، وثقافة قائمة على الابتكار".

وتابع: "تواصل دبي تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن قاعدة استراتيجية لتنظيم فعالياتها، ما يعزز دور المدينة في دفع عجلة نمو الأعمال، وتنويع القطاعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة على مستوى المنطقة. ونشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وأصحاب المصلحة الذين أسهمت جهودهم في استقطاب وتنظيم فعاليات مؤثرة، لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى من جديد".

كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على 8 من أصل 10 من أفضل فنادق استضافة الفعاليات في المنطقة ككل خلال عام 2024، حيث حلّت الفنادق الثمانية في الإمارة في المراكز الثمانية الأولى ضمن القائمة، وجاء فندق جي دبليو ماريوت دبي في المركز الأول.

وتضم شبكة موردي «سي فنت» أكثر من 340 ألف فندق ومنتجع وقاعة فعاليات خاصة، وقد حصل منظمو الفعاليات على أكثر من 18 مليار دولار أميركي من خلال شبكات مصادر «سي فنت» في عام 2024 وحده.