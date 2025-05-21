للمرة الأولى.. «ستراتا» تُصنِّع أجنحة «القوارب عالية السرعة»

كشفت الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا للتصنيع»، سارة عبدالله المعمري، عن توسيع الشركة مجالات نشاطها، ودخولها للمرة الأولى مجال تصنيع أجنحة القوارب عالية السرعة، حيث أكملت تسليم كامل مكونات الحزمة الأولى، البالغة 24 قطعة من رقائق «تي» الجديدة للأجنحة، التي يتم تصنيعها وتصديرها لأسطول قوارب «سيل جي بي الكاتاماران F50» عالية السرعة.

وأوضحت المعمري - في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «اصنع في الإمارات» - أن ذلك يأتي وفقاً لشراكة مع إحدى بطولات السباق الترفيهية والرياضية، حيث تتولى «ستراتا» مهمة تصنيع وتوريد الأجزاء والمكونات الرئيسة لقوارب «سيل جي بي F50» ضمن عدد من الحزم، تشمل أجنحة وأجزاء «التيتانيوم» المصممة حديثاً، إضافة إلى دفات «تي».

وأشارت إلى أن شركة «سيل جي بي» بدأت استخدام مكونات الحزمة الأولى التي تم تسليمها، والبالغة 24 قطعة من رقائق «تي» الجديدة لأجنحة قوارب، للمرة الأولى ضمن سباق أوكلاند بنيوزيلندا، في شهر يناير الماضي، لتحل القوارب الجديدة محل قوارب ذات أجنحة «رقائق إل» التي كان يتم استخدامها منذ تأسيس الشركة في عام 2019.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع قدرات «ستراتا» التصنيعية، وتنويع محفظتها الإنتاجية والاستثمارية عبر دخول الصناعات المتقدمة.

ولفتت المعمري، إلى أن «ستراتا» بدأت في عام 2009، إنتاج أجزاء هياكل الطائرات في خط إنتاج واحد فقط، والآن يتم التصنيع لـ30 خط إنتاج، ويتم التصدير لكبرى شركات تصنيع الطائرات في العالم، على رأسها شركات «بوينغ» و«إيرباص» و«بيلاتوس» و«ليوناردو».

وشددت على أن 90% من خطوط الإنتاج تُصنّع في الإمارات، في مدينة العين وتُصدّر إلى العالم.

وشددت المعمري على أن أهم ركائز استراتيجية شركة «ستراتا» تتمثّل في تمكين الكوادر الوطنية، ورفع معدلات التوطين بشكل مستمر، حيث وصلت نسبة التوطين في الشركة إلى 67%.